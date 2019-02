Nuovo punto di distribuzione dei mastelli gialli​ al Circolo della Vela​

TERMOLI. Ricordiamo il nuovo punto di distribuzione in cui ritirare il mastello giallo (plastica e metalli), la Green Card, i codici da apporre sui mastelli già in dotazione e la fornitura di sacchetti biodegradabili.

Dal 18 Febbraio al 1° Marzo presso il Circolo della Vela “Mario Cariello” (orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00). Vi potranno recarsi i residente delle seguenti vie:



Via Di Rio Vivo, Via Rio Calmo, Via Marinelle, C.da Marinelle, Via Rio Dell'Airone, Via Rio Lungo, Via Rio Bello, Via Rio Basso, Via Rio Corto, Via Rio Del Cavaliere D'Italia, Via Rio Della Pavoncella, Via Rio Della Marzaiola, Via Rio Del Croccolone, Via Rio Del Beccaccino, Via Rio Del Germano Reale, Via Rio Fondo, Via Rio Mare, Via Rio Del Piviere, Via Rio Torto, Rio Dei Palmipedi, Via Vincenzo Cuoco, Via Mulino A Vento, Via Isonzo, Via Cairoli, Viale Marinai D'Italia, Via Delle Paranze, Via Del Timone, Via Dell'Ancora, Via Della Bussola, Via Degli Ormeggi, Via Delle Lampare, Via Della Pesca, Via Corsica (E Traversa Via Corsica), Via Del Molinello, Via Rodi, Via Procida, Via Elba, Via Malta, Via Lampedusa, Via Pantelleria, Via Lipari, Via Ischia, Via Sant'Elena, Via Vulcano, Via Tremiti, Via Isola Del Giglio, Via Corfù, Via Nisida, Via Isole Baleari, Via Lissa, Via Capri, Via Sardegna, Via Ponza, Via Pianosa, Via Isole Eolie, Via Arti E Mestieri, Via Egadi, Via Alessandro Volta, Via Enrico Mattei, Rio Del Chiurlo, Rio Del Codone, Rio Del Mestolone, Rio Del Moriglione, Rio Del Tuffetto, Rio Della Beccaccia, Rio Della Folaga, Rio Della Gru.



I residenti delle suddette vie potranno avvalersi del sistema di prenotazione, chiamando il numero verde 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30). La prenotazione, non obbligatoria, consente di ridurre il tempo di attesa e la coda presso il punto di distribuzione.