Esami in intramoenia, Totaro: «Organizzare i servizi territoriali per decongestionare l'ospedale»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, sindacalista della Fimmg, interviene sull’obbligatorietà da parte dei cittadini bassomolisani di doversi recare unicamente presso il laboratorio dell'ospedale di Termoli per sottoporsi al prelievo del sangue.

«Non è giusto che i cittadini di Termoli per fare gli esami in intramoenia devono recarsi per forza presso il laboratorio analisi dell' ospedale San Timoteo solo per fare il prelievo del sangue dove devono fare il più delle volte una "enorme" fila ed attendere anche ore inutilmente.

Una cosa che deve essere assolutamente chiara ed è giusto ribadire ancora una volta che tutti gli esami vengono eseguiti comunque al laboratorio dell'ospedale anche quelli dei prelievi fatti presso i centri prelievi territoriali.

E' auspicabile che la Asrem, nel rispetto delle normative vigenti, dia formalmente la possibilità di organizzare ed usufruire al meglio i servizi territoriali così importanti per decongestionare l'ospedale ed eventualmente disponga con chiarezza in merito a questa possibilità di usufruire del servizio prelievi in intramoenia con facilità ed immediatezza anche presso il centro prelievi del "vecchio ospedale".

Un grande servizio per i cittadini di Termoli che non richiede alcun costo aggiuntivo, meno file in ospedale al Cup e al laboratorio analisi che valorizza il servizio assistenziale territoriale».

Giancarlo Totaro