TERMOLI. Inizierà il 18 febbraio 2019 un percorso di Dottrina Sociale della Chiesa per giovani amministratori e attori di sviluppo locale, promosso dal Progetto Policoro della Diocesi di Termoli-Larino in collaborazione con Anci Molise, intitolato #rischiolalibertà.

Si tratta di cinque incontri di formazione tenuti da Don Marcello Paradiso, contraddistinti da momenti di ascolto e di condivisione che si svolgeranno in un’atmosfera accogliente preparata con cura da Pietrangolare, associazione che ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere i beni culturali della Diocesi.

Il luogo è la sede della Biblioteca Diocesana nel borgo di Larino, dove cultura, storia e musica fanno da padrone incontrastate, qui vi si riuniscono infatti da anni anche i giovanissimi maestri della Don Luigi M.Aster Band che animeranno tre serate del corso dedicate alle testimonianze di tre ospiti d'eccellenza, suonando brani ispirati ai temi affrontati:

- il 1 marzo si parlerà di relazioni generative con il creatore di VàZapp’, Giuseppe Savino;

- il 10 aprile il prof. Stefano Zamagni darà indicazioni concrete di Economia e finanza partendo dai principi della Dottrina Sociale;

- il 4 maggio il Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo, parlerà di famiglia e politica.

Rischiare la propria libertà mettendosi in gioco per il bene comune è la sfida che lancia questo corso, per dirla con una metafora sarà come “scalare una montagna”, e come in ogni scalata è importante che ognuno faccia la sua parte ma uniti da una sola corda, verso un’unica meta.