Incentivi del Governo alle imprese che assumono un manager

TERMOLI. Buone notizie per la Federmanager. Arrivano direttamente dal Governo centrale e precisamente dalla manovra economica già approvata.



Al suo interno, infatti, è previsto un incentivo per le Piccole e Medie Imprese, incentivo fino a 40mila euro per chi favorisce l'assunzione di un manager. Non è cosa da poco in quando si va direttamente a riconoscere la funzione importante che il manager può rivestire all'interno di una azienda e soprattutto per quanto riguarda il traghettamento della PMI verso l'Impresa 4.0.

Ma non basta. Federmanager. infatti, ha avanzato una ulteriore proposta per il prossimo provvedimento già al vaglio del ministro Tria. Essa prevede sgravi fiscali nel caso in cui le somme degli incentivi all'esodo siano reinvestite nelle start-up.