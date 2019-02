Il chitarrista Aldo Ferrari al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Si comunica che domenica 17 febbraio alle ore 18.00, presso il cinema Sant'Antono di Termoli, avra luogo il concerto del chitarrista vincitore della sezione chitarra del Primo Concorso Internazionale "Prodigi della musica per 4 stagioni" di Termoli, Aldo Ferrari di Parma. II giovane chitarrista nonostante, la sua giovane età, può vantare importanti collaborazioni tra cui quella con il direttore d'orchestra Riccardo Muti. Si ricorda che anche per questo concerto di Termoli Musica è attiva l'opzione "bimbi gratis", che prevede l'ingresso gratuito per i bambini fino a 13 anni e l'adulto che li accompagna usufruirà del biglietto ridotto a 10.00 Euro.