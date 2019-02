Grande attesa per lo scrittore Paolo Giordano al Majorana

TERMOLI. Ore di trepidante attesa per lo scrittore Paolo Giordano al Majorana. Attesa emozionante poiché martedì alle ore 11 lo scrittore Paolo Giordano sarà il Public speaker di fronte alla platea di giovani studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico. Va sottolineata l'eterogeneità e la qualità della proposta degli incontri che porta a Termoli degli ospiti molto diversi tra loro, comunque sempre interessanti e in grado di coinvolgere diverse tipologie di pubblico.

A dieci anni di distanza dalla sua opera prima, il best seller "La solitudine dei numeri primi", Paolo Giordano torna a parlare dei vent'anni, l'età in cui ancora tutto è possibile. E nel romanzo "Divorare il cielo" dopo "La solitudine dei numeri primi" lo scrittore torinese racconta la storia di tre adolescenti, Bern, Tommaso e Nicola, che pur non essendo fratelli di sangue vivono sotto lo stesso tetto, una casa famiglia, guidata da Cesare. Cesare è un padre autorevole, quasi un leader che guida la famiglia come se fosse una comunità religiosa. Un racconto a due voci che inizia dall'adolescenza e va avanti fino ai trent'anni.

Un romanzo con personaggi intensi e con un finale che getta luce sulle pagine precedenti.