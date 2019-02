Mafalda, emozione per i 100 anni di Maria Mattiaccio

MAFALDA. Un pensiero di auguri è stato rivolto alla cittadina di Mafalda Maria Mattiaccio in occasione del suo straordinario traguardo centenario, da parte del Sindaco e dall’amministrazione comunale. Al fine di consacrare tale importante evento nel cuore della speciale donna, il Sindaco Egidio Riccioni è voluto recarsi di persona a portarle una pergamena, dettagliata e commemorativa, attestante la sua nascita ed a manifestare i suoi auguri e quelli della comunità di Mafalda che rappresenta. Infatti, i giorni precedenti all’evento, il sindaco, con l’ausilio degli amministratori e collaboratori, ha reperito l’atto di nascita della donna e lo ha fatto trascrivere. L’idea è nata per garantire un ricordo permanente, oltre che alla donna, alle generazioni future.

Il Sindaco in data 14 febbraio 2019 è andato insieme all’Assessore Paola Sacchetti nella dimora della donna per manifestare gli auguri e per farla sentire la protagonista di un’intera comunità. All’arrivo del Sindaco e dell’Assessore, la donna e la sua famiglia erano emozionati e li hanno accolti con fervore ed affetto. Infatti, non hanno esitato a farli sentire componenti della famiglia.

Il Sindaco ha presenziato con abiti formali e di occasione; tuttavia, al momento del conferimento della pergamena, incrociando il viso dolce e carico di ricordi e sacrifici della donna, ha abbandonato quegli abiti formali ed ha assunto il suo profilo umano. La donna ed i suoi figli erano emozionati nel sentirsi apprezzati da una comunità e trasmettevano un’energia positiva. La donna alla vista dell’atto di nascita ed alla lettura della parole positive che la coinvolgevano ha manifestato la sua gratitudine e la sua dolce emozione.