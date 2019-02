L'Unimol sempre più internazionale

CAMPOBASSO. L’Università del Molise al kick-off meeting organizzato dalla University of Monastir, per il lancio delle attività previste nell’ambito del progetto Curriculum Development: An Innovative Master in History and Archaeology (CUDIMHA), del quale UniMol è istituzione capofila. A coordinare il progetto, di durata triennale, la prof.ssa Giuliana Fiorentino del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. Obiettivo del progetto, finanziato dal programma europeo ERASMUS + KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Capacity Building in the field of Higher Education, è l’organizzazione e l’accreditamento di un Master internazionale, un percorso di alta formazione universitaria, di orientamento professionale in Storia e Archeologia per la comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di modernizzazione e internazionalizzazione del sistema universitario tunisino in un quadro europeo La delegazione UniMol accompagnata dalla prof.ssa Giuliana Fiorentino, dal 5 al 7 febbraio, all’University of Monastir (Tunisia) per il kick-off meeting e per avviare il coordinamento delle azioni tecnico-scientifiche e di gestione amministrativofinanziaria del progetto. CUDIMHA vede la partecipazione di partner provenienti da paesi diversi in Europa e Africa: 1. Università del Molise (IT) 2. Masaryk University (CZ) 3. FORMIT Fondazione Ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie (IT), 4. University of Sfax (TN), 5. University of Carthage (TN), 6. University of Gabès (TN) 7. University of Monastir (TN), 8. Università degli Studi Internazionali di Rom (IT), 9. University of Alicante (SP)