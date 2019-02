Pareggio in zona Cesarini e il Termoli 2016 vede sfumare una vittoria meritata

TERMOLI. Due punti gettati al vento un po’ per demerito proprio e un po’ per i miracoli compiuti dal portiere della squadra avversaria, che pare si sia trasformato in Nembo Kid, oggi pomeriggio, giocando il match della vita. Rammarico per come è andata la trasferta del Termoli 2016 a Spinete, nell’incontro delle 15 valido per il 21esimo turno del campionato regionale di Promozione.

Gli adriatici guidati da Mister Matteo Zito erano in vantaggio già dopo 40 secondo dal fischio d’inizio, ma poi nel primo tempo il bomber Impicciatore ha sbagliato un rigore, al 15esimo. I padroni di casa del Casale hanno pareggiato al 44esimo del secondo tempo, con uno stop e tiro al volo dal limite dell’area. Almeno 6 le nitide occasioni da rete per il Termoli 2016, che torna con un solo punto.