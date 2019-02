TERMOLI. All'esito del voto online della base del Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti e la richiesta di autorizzazione a procedere per il vicepremier leghista Matteo Salvini, il consigliere comunale di maggioranza Vincenzo Sabella non ha mancato di commentare da par suo questa vicenda, «La piattaforma Rousseau con i circa 57.000 votanti ha giustamente negato l'autorizzazione a procedere per il Ministro dell'interno Matteo Salvini. E non poteva essere diversamente, non si processa un Ministro per aver difeso i confini nazionali!