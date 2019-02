L'impegno del Pd Molise contro il regionalismo differenziato

CAMPOBASSO. Domani mattina – mercoledì 20 febbraio 2019 – alle ore 11.00 nella sala conferenze del Consiglio Regionale del Molise, a Campobasso in via IV Novembre 87 – è indetta conferenza stampa dei Consiglieri regionali del Partito Democratico Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

Nell'incontro con gli Organi di Informazione saranno illustrate le ulteriori iniziative (una manifestazione nazionale e un’azione comune di alcuni Comuni molisani contro la perequazione dimezzata verso gli stessi) che il Partito Democratico del Molise sta mettendo in campo a livello nazionale per contrastare il processo di approvazione del regionalismo differenziato che il Governo sta portando avanti a tappe forzate.

DI SEGUITO LA NOTA A MARGINE DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE CONGIUNTA - PRIMA FIRMATARIA MICAELA FANELLI:



"Il Partito Democratico del Molise, per primo, ha denunciato i pericoli connessi al regionalismo differenziato a trazione leghista, presentando l’8 gennaio scorso una specifica mozione consiliare e organizzando l’incontro istituzionale del 14 gennaio dove sono stati chiamati a relazionare il Direttore della Svimez Luca Bianchi e il professor Gianfranco Viesti.



Oggi, dopo un mese, siamo felici che anche gli altri partiti e movimenti politici siano giunti sulle nostre posizioni, permettendo al Consiglio regionale del Molise di esplicitare una posizione netta e contraria, con i 5 Stelle, la consigliera della Lega Calenda e la maggioranza di centrodestra che hanno sottoscritto la mozione congiunta di cui sono prima firmataria. Una posizione di sintesi importante. Una posizione politica il cui fine ultimo resta quello di difendere i diritti dei cittadini e delle Regioni più svantaggiate, che non godono di uguali diritti e dei livelli essenziali di prestazioni, da garantire a tutti, nessuno escluso.



Ma il Partito Democratico del Molise, che ringrazia il governo regionale e il Consiglio, non ritiene concluso il suo impegno per scongiurare lo tzunami economico e sociale al quale è esposto il Paese, se il Governo non recederà dalle sue intenzioni di attuare la cosiddetta ‘secessione dei ricchi’ e abbiamo già stabilito un ulteriore percorso di sensibilizzazione e proposta che sarà attuato nei prossimi giorni a livello nazionale e che illustreremo in anteprima nella conferenza stampa di domattina a Campobasso."