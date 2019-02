BARANELLO. Questa mattina, intorno alle ore 8.15, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta per incidente stradale al Km. 127, bivio per Baranello, della SS 87 Sannitica.

Sul posto, dove era presente una fitta nebbia, il personale ha provveduto a soccorrere le persone coinvolte nell’incidente ed a scongiurare possibili inneschi accidentali ed incendiari al carburante dei veicoli.

Una conducente riportava lievi ferite, curate dal personale sanitario del 118 di Campobasso, mentre gli altri occupanti dei veicoli non riportavano particolari problemi se non lo shock di quanto accaduto.

Coinvolti quattro veicoli di cui due autovetture e due furgoni.

Particolare attenzione è stata prestata ad un furgone che trasportava, all’ospedale Cardarelli di Campobasso, una sostanza lievemente radioattiva utilizzata in alcuni esami medici.

Data l’urgenza e per garantire la massima sicurezza durante il trasbordo della sostanza radioattiva dal furgone incidentato a quello giunto in sostituzione, interveniva, con specifiche strumentazioni, anche il personale del Nucleo N.B.C.R. (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) del Comando Provinciale di Campobasso.

L’operazione è stata completata con successo garantendo al reparto di Medicina Nucleare dell’Ospedale Cardarelli una veloce ripresa delle attività.

I Carabinieri della Stazione di Vinchiaturo hanno collaborato nelle operazioni facendo riprendere la normale viabilità dopo circa un’ora di blocco.