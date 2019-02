Prelievi in intramoenia, «Ancora uno schiaffo a Termoli»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, sindacalista del Fimmg, segnala un'altra anomalia nel servizio sanitario regionale:

«Se un cittadino di Termoli o bassomolisano si reca presso un centro prelievi territoriali (cpt) con una accettazione in intramoenia (cioè a pagamento quando è vantaggioso per il paziente ) a Termoli "al vecchio ospedale" e tutti i centri prelievi di Montenero, Larino, Santa croce, Castelmauro, gli viene detto che non si possono fare e bisogna recarsi per forza in ospedale a Termoli.

Mentre ho fatto una scoperta alla quale non avrei mai creduto ed ho appena verificato (telefonando personalmente) cioè che presso il centro prelievi di Venafro (che è come Larino), questo tipo di prelievi con accettazione in intramoenia si fanno regolarmente .

Distretto è Venafro e Distretto è quello di Termoli , quindi se i prelievi in intramoenia non si possono fare presso il distretto di Termoli non si devono poter fare nanche al distretto di Venafro e viceversa.

Un vero problema di lana caprina, perchè per i cittadini non cambia niente, in quanto gli esami si fanno comunque in ospedale e ben venga il prelievo nei distretti, se serve a dare un servizio ed evitare inutili file presso il laboratorio dell'ospedale di Termoli.

Presso i centri prelievi di Isernia sì mentre in quelli di Termoli no. E' scandaloso.

Questa cosa è veramente grave perché avviene nella stessa Asrem e non è possibile adottare due pesi e due misure: se non è conforme alla normativa vigente a Termoli non lo è nemmeno per Venafro. Ancora Uno schiaffo a Termoli.

Anche i cittadini di Termoli hanno diritto e devono poter fare le analisi presso il centro prelievi del "vecchio ospedale" come anche presso tutti gli altri C.P.T. Territoriali , perchè non possono esistere diverse leggi per la stessa Asrem: se i prelievi in intramoenia non si possono fare presso i Cpt territoriali o si devono interrompere pure a Venafro e negli altri distretti o si devono poter fare anche nel distretto di Termoli con le stesse modalità.

E' incredibile e francamente sono veramente offeso, perchè ancora una volta risulta verificato il teorema che Termoli e i suoi cittadini sono sempre penalizzati e discriminati, e non è mania di persecuzione ma puntualmente i fatti corroborano i sospetti.»

Chiedo pubblicamente che la ASREM intervenga urgentemente per sanare questa discriminazione e adotti un criterio che sia uguale per tutti i distretti e per tutti i cittadini Molisani e non penalizzi solo i cittadini del Bassomolise.