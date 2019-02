«Fca Termoli, ancora ammortizzatori sociali»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato congiunto di Soa Sindacato Operai Autorganizzati e di Flm Uniti - Cub FCA Termoli, in cui viene denunciato l'utilizzo indiscriminato degli ammortizzatori sociali presso lo stabilimento Fca di Termoli:

«Come dice una famosa canzone ''Non c'e' niente da capire'', se è vero che il Molise del lavoro si mantiene sulla Fiat Fca di Termoli, allora ai ben pensanti sindacalisti e politicanti di professione diamo una sonora bacchettata, loro sempre pronti a spegnere gli animi dei disagi e delle preoccupazioni invitano alla calma e giudicano estremisti i comitati di base o meglio, i lavoratori che hanno sempre evidenziato che la realtà dipinta da loro di rose e viole è stata sempre inesistente.

Non per caso si sta arrivando al capolinea , un'azienda come la Fiat ora Fca che a Termoli contava più di 3.000 dipendenti , ora si vede bloccare le produzioni nel silenzio più assoluto , alcune lavorazioni di componenti in questi anni sono state soppresse a favore delle produzioni estere dei paesi appellati dal mercato come quelli competitivi , ad oggi il reparto produzione cambio è quasi completamente fermo , dai tre turni esistenti ne è rimasto uno e spesso anche in cassaintegrazione , si parla di un piano industriale sciorinato come una grande opportunità di ripresa ma in realtà anche nel 2020 non ci sono progetti chiari, o meglio ci sono spiragli crepuscolari esclusivamente per i motori, quanto sarà la produzione dei nuovi motori ibridi? E quanti lavoratori saranno coinvolti? Il cosiddetto mitico motore fire sarà realmente sostituito anche in termini di produzione? Intanto quasi tutto lo stabilimento è ingabbiato dalla continua cassaintegrazione, poche ore fa oltre febbraio comunicano altre due settimane in ammortizzatori sociali per centinaia di operai anche a marzo.

Innanzitutto siamo contrari ai metodi sposati ormai da anni da chi accetta e fa finta di non capire, la fabbrica come modello educativo che annulla i diritti la rispediamo al mittente e continueremo a contrastare e a denunciare pratiche che non hanno nulla a che vedere con lo sviluppo dei territori e della tutela dei lavoratori, contratti farlocchi che annullano gli anni della lotta e della dignità di migliaia di uomini e donne che hanno sudato e conquistato senza compromessi, lo scudo del sistema crisi viene usato per ogni giustificazione.

Intanto chiediamo alla Fca e ai sindacati firmatari di far rispettare la rotazione per gli ammortizzatori sociali e favorire perlomeno chi ha famiglia e ha incombente bisogno . Tocca sempre ai lavoratori chiedere chiarezza e diritti, se le caramelle vengono mangiate solo quando arriva l'amaro in bocca può servire poco o niente ad attutire una forma di acidità intensa che avrebbe bisogno di una cura ben più specifica o meglio ''la chiarezza'' tradotta in una risposta collettiva della base e che decida da quale parte stare. Noi da sempre ci siamo.»