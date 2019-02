Danneggia le auto in sosta al terminal, nei guai un egiziano

CAMPOBASSO. Personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un giovane egiziano di anni 19 che si è reso responsabile di numerosi danneggiamenti delle auto in sosta nel parcheggio del terminal bus nel corso della nottata tra il 20 e 21 febbraio.

I proprietari si accorgevano del danno subito al momento di riprendere le autovetture, in quantole portiere avevano i vetri frantumati e richiedevano immediatamente l’intervento della Polizia per la constatazione del fatto e per i rilievi del caso. Nella circostanza gli operatoririscontravano che le auto danneggiate erano 11 e che il gesto non era stato commesso per rubare, ma si trattava di un vero e proprio atto vandalico. La Polizia si attivava immediatamente per svolgere le indagini necessarie ad identificare l’autore del reato e, grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, l’uomo veniva generalizzato, in quanto riconosciuto a seguito di individuazione fotografica. Infatti, l’egiziano già in precedenza era stato identificato e fotosegnalato dalla Questura di Campobasso, quale cittadino extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno. Il grave danneggiamento sembrerebbe essere riconducibile ad una “plateale bravata” da parte dell’egiziano che non ha saputo resistere a tale “pulsione di aggressività”. Per i fatti sopra descritti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

I proprietari delle autovetture che a tutt’oggi non hanno ancora sporto denuncia per il subito danneggiamento delle auto che avevano lasciato in sosta nel parcheggio del terminal bus nei giorni 20 e 21 febbraio, sono invitate a presentarsi presso gli uffici di Polizia.