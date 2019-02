Carnevale storico d'Italia: il lancio della manifestazione di Larino

LARINO. Giovedì 28 febbraio alle ore 10.30, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, è indetta la conferenza stampa di presentazione della 44^ edizione del Carnevale di Larino, riconosciuto “Carnevale storico d’Italia” dal Ministero per i Beni e le attività Culturali. Nel corso della conferenza verranno illustrati i dettagli di un programma ricco finalizzato ad incrementare il livello qualitativo di un carnevale che vanta una lunga storia. Interverranno il sindaco Giuseppe Puchetti e l’assessore al turismo Alice Vitiello.

Inoltre, finalmente on line il sito internet dedicato al Carnevale di Larino! «All'interno della sezione turismo, sono elencate tutte le attività ricettive e di ristorazione presenti nella nostra città. Vi ricordiamo, inoltre, che durante l'evento, per gli amanti del patrimonio storico e archeologico saranno organizzate visite guidate presso l'anfiteatro e parco archeologico di Villa Zappone, laboratori didattici per bambini, visite guidate presso il museo civico, Cattedrale e museo Diocesano. Per gli amanti della natura, invece, sarà possibile prendere parte ad attività come passeggiate a cavallo presso il centro Ippico Garbusek. Visitate il nostro sito per organizzare al meglio la vostra permanenza a Larino! http://www.carnevalelarino.it», l’invito degli organizzatori.