Furti in campagna, l'impegno della Cia Molise

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Cia, Confederazione italiana agricoltori del Molise:

«La CIA – Agricoltori Italiani del Molise, esprime apprezzamento per l’impegno assunto dal Prefetto di Campobasso in occasione dell’incontro tenutosi in prefettura il 20 febbraio riguardante i furti di mezzi ed attrezzature agricole verificatisi nelle campagne del Basso Molise, ritenendo utile ed opportuno il rafforzamento della vigilanza di alcune arterie stradali di collegamento con la vicina Puglia.

Inoltre la CIA Molise è impegnata a proseguire nell’opera di sensibilizzazione degli agricoltori associati affinché denuncino con tempestività tutti i reati, far dotare gli stessi di strumenti di prevenzione e di controllo quali la videosorveglianza aziendale ed i sistemi satellitari sui trattori.

Infine la CIA Molise ribadisce il dovuto ringraziamento alle forze dell’ordine per l’impegno da sempre profuso, invitando gli agricoltori associati a raccordarsi tempestivamente e continuamente con le stesse.»