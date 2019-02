"Investiamo in Emozioni", a Guglionesi il teatro del Loto

GUGLIONESI. L’Amministrazione Comunale di Guglionesi organizza la conferenza stampa sulla stagione di prosa 2019 “Investiamo in Emozioni”, in programma domani alle 16 c/o Foyer Teatro. Presenti l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, il presidente della Provincia Antonio Battista, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, l’assessore comunale Michele D’Anselmo e lo Chef Bobo Vincenzi, oltre al direttore artistico del Teatro del Loto Stefano Sabelli, che presenterà la Stagione di prosa in abbonamento. Una tradizione teatrale, quella di recente collaborazione fra l’Amministrazione comunale e Teatrimolisani soc.coop. sociale, nata in sinergia con quella del Teatro del loto, la nuova stagione di prosa del teatro Fulvio arricchirà l’opzione culturale e teatrale del territorio molisano, soprattutto in riferimento ai Comuni del Basso Molise e all’area costiera, per i quali Guglionesi e il teatro Fulvio vogliono porsi come riferimento di bacino per gli eventi teatrali e di spettacolo dal vivo.

A partire dal 2 marzo a tutto maggio, 7 appuntamenti di teatro contemporaneo (di cui 6 abbonamento) formeranno una delle proposte artistiche più composite e innovative presenti oggi fra i Teatri del Centro Sud. La stagione Investiamo in Emozioni 2019 porterà a Guglionesi, nel Teatro comunale sottoposto a lavori di manutenzione da parte dell’Amministrazione di Teatro d’Innovazione, importanti artisti e compagnie di successo, già proposti in molti dei migliori palcoscenici italiani e internazionali. Una stagione teatrale, contemporanea particolarmente interessante per l’offerta diversificata dei generi e che pone Guglionesi e il Molise dell’entroterra costiero come fari per uno sviluppo culturale e turistico, ancora forse inespresso ma di straordinaria potenzialità. Una stagione teatrale, contemporanea, che s’interroga sul mondo di oggi.