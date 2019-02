Replica del recital «Semplicemente amore» all'Auditorium di Difesa Grande

TERMOLI. Venerdì 1 marzo alle ore 20, nell’Auditorium “San Giovanni Paolo II” della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande, gli animatori catechistici di San Timoteo riproporranno il recital “Semplicemente Amore” già eseguito, con grande concorso partecipativo, ottima interpretazione e lusinghieri giudizi, circa un mese fa.



La fatica per la preparazione, il tempo dedicato alle prove suggeriscono le repliche per dare spazio ad altri di partecipare e per rendere fruttuosa la fatica fatta per allestire il tutto.



Il messaggio dell’amore è sempre vivo ed attuale, oltre che necessario e doveroso, questa è un’occasione per riflettere, rivedere, progettare la propria vita o la propria esperienza alla luce delle verità e delle riflessioni proposte.



L’ingresso è libero e tutti, volendo, possono partecipare, anzi, è auspicabile la più ampia partecipazione.