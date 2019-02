Sciopero Atm, i sindacati: «Osteggiata la riforma del Trasporto pubblico locale»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della Faisa- Cisal Molise in merito allo sciopero degli autisti della Atm dello scorso 26 febbraio: «Le Organizzazioni sindacali, in relazione allo sciopero effettuato dagli autisti ATM, il giorno 26/02/19, esprimono la loro soddisfazione per la riuscita dello stesso nella misura dell’82%. Sbalordisce il comportamento della SATI per aver mostrato così poca solidarietà nei confronti di lavoratori che reclamano il pagamento delle retribuzioni, svolgendo un servizio da Palata a Termoli Z.I. in luogo della ATM.

Il grave comportamento della SATI conferma l'aspetto che accomuna le imprese di trasporto molisane, ovvero quello di osteggiare la riforma del Trasporto pubblico locale in questa regione, per mantenere le rendite di posizione e lo status quo conseguito senza mai competere con il mercato. L’inefficienza generale del Trasporto pubblico locale, che porta la regione a compensare tutti i km assegnati alle imprese, anche se il percorso è comune a più società, contribuisce ad uno sperpero di risorse pubbliche, che mal si concilia con l’attuale situazione economica e che non si riverbera nel servizio agli utenti. Un aspetto dalle Organizzazioni sindacali sempre enunciato e che deve far riflettere, ma che ci induce a perseguire con tenacia la via maestra del bando di gara e del gestore unico»