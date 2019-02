Scuola allagata a Montecilfone, il 28 febbraio niente lezioni

MONTECILFONE. Una rottura dell'impianto idrico al 1° piano dell'edificio scolastico ha provocato l'allagamento dell'intera struttura. Sono impregnati d'acqua anche i pannelli del contro soffitto del piano terra ed è necessario sostituirli. Verificheremo, per prudenza, anche l'impianto elettrico. E' in fase di emanazione la relativa ordinanza. La struttura è stata collaudata solo un anno fa dopo i lavori di messa in sicurezza dal terremoto del 2002, per un costo totale circa 2 milioni e 800 mila euro