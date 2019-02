Piazza Wifi Italia, Testamento: «Liberiamo i nostri comuni dall'isolamento»

CAMPOBASSO. I comuni italiani potranno avere intere zone territoriali coperte da wi-fi gratuito e quindi connessioni in rete pratiche e veloci. E’ questa la sintesi assoluta del progetto denominato “Piazza Wifi Italia”, lanciato nella giornata di ieri dal Ministero dello Sviluppo Economico. Occasione unica per tutti i comuni italiani ed in particolare quelli con popolazione inferiore ai 2mila abitanti.

Il progetto utilizzerà uno stanziamento di ben 45 milioni di euro per fare in modo che venga superato, con facilità, l’isolamento digitale o digital divide. Con questi fondi verranno realizzate aree wi-fi gratuite su tutto il territorio nazionale.

«I nostri comuni molisani – spiega Rosalba Testamento – potranno già fare immediata richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it.

Connettività gratuita per tutti i cittadini, per i turisti e per le imprese, significa più informazioni, più libertà, più democrazia e soprattutto significa concedere la possibilità a molti territori di uscire dall’isolamento e di poter rinascere.

In questo modo – conclude Testamento – potremo far uscire dall’arretratezza tecnologia e dall’isolamento anche molti nostri piccoli centri molisani».