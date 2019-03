Carnevale di Larino: informazioni utili su viabilità e parcheggi

LARINO. Si avvicina il Carnevale a Larino, in programma domani la prima sfilata e giornata di festa d’esordio per l’edizione riconosciuta tra i Carnevali storici d’Italia. Dall’amministrazione arrivano informazioni utili per chi deve recarsi nella città frentana. Informazioni utili al traffico e alla circolazione: tutti i parcheggi, escluso quello del Centro Storico, prevedono un ticket di 2 euro valido per un'intera giornata. Il Servizio Navetta gratuito è garantito nelle aree di parcheggio. Per chi arriva da Campobasso, Roma, Napoli (Bifernina): area parcheggio Ente Fiera in C.da Monte Arcano nei pressi del Super Carcere. Per chi arriva da A14, Termoli: area parcheggio C.da Cappuccini nei pressi dell’Istituto Tecnico San Pardo; area parcheggio Campo Sportivo nei pressi di Viale Giulio Cesare. Per chi arriva da Casacalenda: area parcheggio Centro Storico e Scuola Novelli; area parcheggio Anfiteatro (via Dante). Per chi arriva da Santa Croce di Magliano, Ururi e paesi limitrofi: area parcheggio Terminal Bus. Bus: per chi arriva da A14, Termoli: area parcheggio Terminal Bus; per chi arriva da Campobasso, Roma, Napoli: area parcheggio Ente Fiera. Camper: area sosta Pineta Comunale in contrada Cappuccini. Inoltre, in occasione del Carnevale larinese, si invitano tutti i visitatori a non sostare lungo la statale 87 per evitare di incorrere in sanzioni.