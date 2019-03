Parte oggi la nuova raccolta differenziata all'Unione dei Comuni Basso Biferno

LARINO. Parte oggi il nuovo appalto per la raccolta differenziata. La Giuliani Environment subentra alla Tekneko e sarà operativa nei 9 comuni dell'Unione dei Comuni. La raccolta partirà a Guglionesi, Ururi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero, Petacciato, Montecilfone, Larino, Campomarino e Portocannone.

La Giuliani è un'azienda molisana operante nel settore ambientale dal 1998 ma già dal 1969 è stata operativa nell'ambito edilizio e dei servizi ambientali.

Non si stravolgerà niente in questi mesi, non ci saranno cambiamenti notevoli tali da preoccupare i cittadini. Il calendario sarà lo stesso e anche i mastelli dove riporre la differenziata. Per i cittadini che hanno i mastelli rotti, ci sarà la sostituzione.

Nel mastello della plastica, sempre da oggi, potranno essere inseriti l'alluminio e il metallo.

Il cittadino potrà comunicare con la Giuliani e con il comune grazie a un applicazione da scaricare sul telefono, attivabile sia su sistemi android che ios. L’applicazione Junker permetterà la segnalazione in tempo reale di rifiuti abbandonati per strada. Non solo, tramite delle foto, l'utente potrà capire dove buttare un oggetto, così da differenziare meglio.