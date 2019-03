Tirocini di inclusione sociale, pubblicato l'avviso per l'ambito sociale frentano

LARINO. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino rende noto che sul sito istituzionale del Comune capofila di Larino www.comunelarino.it è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione della domanda di concessione dei Tirocini di Inclusione Sociale (ex Borse Lavoro) riservati ai beneficiari Rei, reddito di inclusione, residenti in uno dei Comuni dell'Ats (Comuni associati di Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi). La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Povertà 2018, riconosciuta all'Ats di Larino con Decreto Ministeriale n. 480 dell' 8.10.2018, per 30 posti disponibili della durata di 6 mesi ciascuno. L'avviso e il relativo modulo di domanda è reperibile presso l'ufficio di segretariato sociale del proprio comune di residenza oppure scaricabile dal sito internet www.comunelarino.it. E' possibile presentare domanda fino al 26 marzo 2019.