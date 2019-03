TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di domani, sabato 2 marzo, dalle 18 alla sala del seminario in piazza Sant'Antonio, le associazioni Casa del Libro e Fidapa presentano l'opera di Alessio Romano e Ale Di Blasio: «Una stanza tutta per loro».

Una indagine sui rituali e sulle abitudini delle scrittrici. Questo in sintesi "Una stanza tutta per loro, Cinquantuno donne della letteratura italiana", il libro di Alessio Romano e Ale Di Blasio pubblicato da Avagliano. Di Blasio fotografa le scrittrici nel loro luogo di lavoro (la scrivania, ma anche la cucina, la camera da letto, bar, spazi aperti) e Romano le interroga sulle loro consuetudini riguardanti la scrittura. Correda i testi e le fotografie un’indagine e una raccolta di pareri riguardo all'esistenza di uno specifico femminile nella scrittura.

Alessio Romano (Pescara, 1978) ha esordito nel 2006 con Paradise for all (Fazi), un giallo ambientato alla Scuola Holden dove ha studiato Tecniche della Narrazione. È autore di "Solo sigari quando è festa" (Bompiani 2015) e curatore de "Gli stonati". Manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis (Neo Edizioni 2017). Il suo ultimo libro è "D’amore e baccalà" (Edt 2018) dedicato alla città di Lisbona.

Ale Di Blasio (Atri, 1990) ha studiato Cinema e Spettacolo presso La Sapienza a Roma e si è laureato con una tesi sul fenomeno di Instagram e la fotografia istantanea digitale. Attualmente lavora a Milano.