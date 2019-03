Lutto in casa Como: addio a Rosanna Mazzocchetti

TERMOLI. Ieri sera, appena dopo cena, ci è giunta una telefonata della quale avremmo volentieri fatto a meno: dall'altro capo del telefono, la voce rotta dal pianto di Vincenzo Como, uno dei tanti figli della cara amica Rosanna Mazzocchetti, la quale si è arresa ieri dopo aver lottato contro una vile malattia che l'aveva costretta a vivere dal periodo natalizio facendo la spola tra nosocomio di Vasto e casa sua a Termoli.

Un altro lutto per una famiglia che solo il 22 gennaio aveva perso un altro familiare acquisito, in circostanze tragiche, Donato Rubortone.

Una notizia che ci ha rattristato non poco perché con lei c'era un feeling speciale. La cara amica Rosanna Mazzocchetti ci ha fatto tanto divertire con le sue umoristiche battute, una donna piena di spirito e sempre tanto solare; nel periodo natalizio ci ha fatto compagnia nelle mie dirette Facebook, sempre in prima fila, così spiritosa da diventare l'amica e la "mamma social" dei tantissimi partecipanti alla diretta. Il nostro poi è sempre stato un affetto sincero. Anche quando a dicembre fu costretta a ricoverarsi in ospedale a Vasto, ha sempre fatto carte false per essere presente con le sue battute durante gli appuntamenti su Facebook e tanto era diventato il suo appeal che era riuscita a coinvolgere anche il personale dell'ospedale dove era anche lì diventata la beniamina di tutti.

Il figlio Vincenzo ci ha dato notizie sul suo stato di salute fino a qualche giorno fa: addirittura nei giorni scorsi stava praticando ginnastica di riabilitazione e invece ieri sera ecco arrivare la telefonata che annuncia la sua scomparsa.

Tante le testimonianze di affetto dopo la notizia della sua morte, Rosanna sapeva farsi amare e ben volere da tutti. Ora raggiungerà l'amico Dani Caruso con il quale Rosanna aveva un rapporto amichevole speciale, belli e divertenti erano i loro duetti.

Ha trascorso la sua vita, fatta di tanti sacrifici e non solo di gioie, sempre attorniata dall'affetto dei tanti figli Vincenzo, Luigi, Stefano, Tersa e Katia. Rosanna, la nostra amica social 2.0, era entrata nel cuore di tutto il popolo soprattutto termolese. I funerali si terranno sabato 2 marzo alle 15.30 presso la chiesa San Pietro e Paolo di Termoli partendo dall'ospedale di Vasto. La redazione è vicina al dolore della famiglia di Rosanna Mazzocchetti ed esterna le più sentite condoglianze.