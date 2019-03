A Termoli il corso di Blsd per operatori non sanitari con Rotary e Misericordia

TERMOLI. Sabato 23 marzo 2019, presso la sede della Misericordia di Termoli in via Biferno 20/22, si terrà il corso di “Blsd esecutori per operatori non sanitari” organizzato grazie allo sforzo congiunto della Misericordia e del Rotary Club Termoli. Il corso si propone di far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base in caso di arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, permettendo inoltre di acquisire conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. All’esito dello stesso, previo superamento con esito positivo della verifica, verrà rilasciata attestazione ufficiale valevole su tutto il territorio italiano per due anni.

La durata complessiva del corso sarà di n. 8 ore, divise tra teoria e pratica in base al seguente orario indicativo: ore 8.30 - 13.30 e 14.30 - 17.30.

Il corso è aperto a tutti. Per i primi 15 iscritti, il costo sarà di euro 15 (quindici) cadauno, in quanto il Rotary Club Termoli si farà carico della rimanente parte dell’iscrizione (pari ad euro 25 ciascuno).

Dal sedicesimo iscritto in poi il costo sarà di euro 40 (quaranta) cadauno. Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 9 marzo 2019, inviando mail contenente i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono) al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriarotarytermoli@gmail.com.

L’importo dovuto sarà precisato con la e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione e determinato in base all’ordine cronologico di ricezione della domanda. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 12 marzo 2019 preferibilmente mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie: Intestatario: Rotary Club di Termoli Banca BCC Sangro Teatina filiale di Termoli IBAN: IT 31 C 08968 41130 0001 30335104 Causale: nome e cognome, iscrizione corso BLSD Rotary – Misericordia (esempio: Mario Rossi, iscrizione corso BLSD Rotary – Misericordia). La quota corrisposta non è in nessun caso rimborsabile.