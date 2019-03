A 16 anni dalla scomparsa di Michele Verini: «Papà non ho mai smesso di amarti»

TERMOLI. Primo marzo 2003-primo marzo 2019: sono trascorsi 16 anni dalla scomparsa di Michele Verini e la figlia Rosaria lo ricorda con questo messaggio: «Sembra ieri e sai perché? Non ho mai smesso di amarti. In me conservo il meglio di te. La morte quando ami si trasforma nell'attesa di riabbracciarsi. A te papà».