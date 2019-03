Quarto ciclo dei corsi di sostegno, 470 posti all'Unimol

CAMPOBASSO. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all'Università degli Studi del Molise sono stati assegnati 370 posti complessivi per il 4° ciclo dei corsi di sostegno. Il percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e di II grado. La procedura di iscrizione al concorso sarà attiva fino sarà attiva fino alle ore 12.00 di lunedì 8 aprile 2019. Il bando con i relativi allegati e la normativa di riferimento sono disponibili sulle pagine web della Segreteria Studenti (https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/) alla sezione “Formazione insegnanti” (https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/formazioneinsegnanti/corso-di-formazione-per-il-conseguimento-della-specializzazione-per-le-attivita-disostegno-a-a-2018-2019/) L’attenzione verso la disabilità nella società contemporanea sta crescendo: offrire la possibilità a chi parte svantaggiato di poter affrontare percorsi di vita a pieno titolo senza essere oggetto di discriminazioni non è solo una questione di buoni sentimenti. Implica aver fatto scelte di inclusione con ricadute positive sul tessuto sociale e civile di un Paese, comporta forme di condivisione e di sostegno a famiglie che non possono essere lasciate sole. Muoversi in una tale direzione significa anche formare professionalità adeguate: la disabilità richiede che vengano messe in campo competenze specifiche che attraversano una molteplicità di aspetti: da quelli sociali a quelli medici, da quelli tecnologici a quelli legati alla formazione.

La figura dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è una figura professionale radicata nel contesto scolastico, di cui è sempre più richiesta la presenza e proprio per questo sono necessari percorsi di formazione iniziale e in itinere sempre più aggiornati e mirati. L’opportunità di far incrociare le richieste del territorio e delle famiglie da un lato con occasioni di accesso al mondo del lavoro e di crescita professionale dall’altro passano attraverso la costruzione e la proposta di percorsi formativi non sempre facili da individuare e da proporre: il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità promosso dall’UniMol può essere una efficace occasione per riuscire a collegare realtà troppo spesso separate. Del resto la riconferma da parte del Ministero di 370 posti, in un contesto generale dove diversi atenei hanno avuto delle riduzioni e tagli di posti disponibili, da un lato testimonia e sottolinea la qualità di alta formazione espressa da UniMol; dall’altro rappresenta una ennesima attestazione di conferma sulla pregnante attenzione dell’Ateneo ai temi della disabilità e dei disturbi specifici dell’apprendimento. Una attenzione come elemento essenziale e sempre più importante per garantire inclusione e partecipazione, in ambiti che riguardano tanto la società nel suo complesso quanto l’insegnamento. E ancor più ed ancor prima il docente di sostegno, come figura di alta professionalità fortemente richiesta sul mercato del lavoro, ma che ha necessità di una spiccata, specifica e peculiare qualità di formazione. Tutto questo all’UniMol c’è!