Molise Gourmet, ad aprile i nuovi corsi di cucina amatoriale

TERMOLI. Anche quest’anno l'associazione Molise Gourmet ripropone i corsi di “cucina amatoriale” e “avviamento alla professione di cameriere”.

Dopo il grande successo della passata edizione, questa volta si terranno eccezionalmente presso l’istituto alberghiero di Termoli nei laboratori didattici. Un’occasione unica per seguire i corsi in ambienti dotati di attrezzature professionali nella cucina e nella sala ristorante didattica.

I corsi rientrano nel programma tesseramento 2019 e sono rivolti a tutti i soci e aspiranti soci, pertanto è richiesta l’adesione a Molise Gourmet, sottoscrivendo la tessera 2019 e compilando l’apposito modulo reperibile su www.molisegourmet.it.

I percorsi sono due e seguono lo stesso format ampiamente sperimentato con diversi professionisti che si alterneranno ai fornelli, in sala ristorante e al bar. Si svolgeranno dalle 16 alle 20, nei giorni riportati sulla locandina. Il primo percorso dedicato alla “cucina di base” è rivolto ad amatori, a chi vuole approfondire le proprie conoscenze e anche a chi non ha alcuna esperienza in cucina.

Il secondo corso, invece, sarà dedicato ad “aspiranti camerieri” che potranno acquisire importanti nozioni spendibili per entrare da subito nel mondo del lavoro, così come hanno fatto i ragazzi della scorsa edizione.

Il numero dei partecipanti sarà limitato per cui sarà importante aderire tempestivamente.

In entrambe i percorsi, al termine sarà conseguito l'attestato di partecipazione Molise Gourmet e l'attestato "avanzato" per la somministrazione e manipolazione di cibi e bevande, grazie alla collaborazione con Italia Scuole snc.

Per tutte le informazioni inerenti costi, date e orari contattare info@molisegourmet.it oppure 3480309447 (dalle 15 alle 21).



Venerdì 15 marzo alle ore 15:30 Molise Gourmet incontra gli interessati ai corsi per dare tutte le informazioni presso la sede in via degli Oleandri 27/a (Ristorante degli Oleandri) zona Difesa Grande a Termoli. Nell'occasione sarà possibile saperne di più e iscriversi.



https://www.molisegourmet.it/aprile-mese-della-for...