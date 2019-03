Sicurezza pubblica, sospesa licenza per 5 giorni a un esercizio commerciale

TORO. Nell’ambito di specifiche attività preventive finalizzate al controllo dei pubblici esercizi, nei giorni scorsi, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha notificato al titolare di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande sita nel Comune di Toro, un provvedimento del Questore di sospensione della licenza, per la durata di cinque giorni.

L’adozione del provvedimento, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, si è resa necessaria a seguito dei frequenti interventi svolti presso il locale dalle forze di polizia a causa della costante presenza all’interno dello stesso di avventori in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche.