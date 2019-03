Carnevale di Larino, Comune e Larinella: collaborazione da tutti per la riuscita dell'evento

LARINO. L'Associazione Larinella e il Comune di Larino chiedono alla cittadinanza di collaborare con l'organizzazione per un'ottima riuscita della 44° Edizione del Carnevale di Larino. Pertanto, oggi, domani e il 9-10 marzo, si invitano tutti i cittadini di Larino di usufruire del Servizio Navetta gratuito per gli spostamenti al fine di facilitare la gestione del traffico e di non utilizzare le auto se non in caso strettamente necessario.