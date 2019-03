Comitato San Timoteo in assemblea

TERMOLI. Sanità in movimento nel Basso Molise. «In vista dell'imminente incontro, da noi ultimamente richiesto, con il neo Commissario e il sub Commissario alla Sanità, per lunedì 4 marzo prossimo alle ore 18 è fissato un incontro con tutti gli iscritti e aderenti al Comitato, per definire argomenti e linee di azioni che intentiamo adottare per l'occasione». L’invito e del presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice. L'incontro si terrà nella saletta della Parrocchia di San Timoteo.