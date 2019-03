Primarie dem, finito lo spoglio a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Forse non ha avuto una partecipazione straordinaria, come in altre realtà del Molise. A Montenero di Bisaccia sono stati 120 i votanti alle Primarie dem e lo spoglio è finito alla svelta.

Sul nazionale:

Zingaretti 101 (preferenze di lista 50 Piazza Grande, 25 Molise con Zingaretti), Martina 12, Giachetti 6, bianca 1.

Per quanto riguarda, invece, il dato regionale, Facciolla 51 (preferenze di lista 13 Democratici per Facciolla - 22 Unione per Facciolla), Durante 42, Buono 21, bianche 5, nulle 1.