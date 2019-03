Decreto sicurezza, botta e risposta tra Battista e Federico

CAMPOBASSO. Antonio Federico ha commentato, in una nota, le dichiarazioni di Antonio Battista sui fondi destinati al Molise dal Decreto Sicurezza, che il sindaco di Campobasso giudica insufficienti: «Dal Decreto per la sicurezza del territorio al Molise solo 9 milioni di euro. Una miseria, una vera vergogna considerato che 135 comuni sono a rischio.

Questo ha dichiarato ieri il sindaco di Campobasso, nonché Presidente della Provincia, Antonio Battista. Dichiarazioni imbarazzanti, sintomo o di malafede o di incompetenza.

La Giunta regionale molisana ha dichiarato ad inizio febbraio lo stato di emergenza per i fenomeni meteorologici dello scorso novembre, con una richiesta per il danno al patrimonio pubblico e privato pari a 15 milioni di euro. Il Governo Conte ha quindi messo a disposizione i primi 9 milioni, a cui si aggiungerà la quota di riparto di ulteriore mezzo miliardo stanziato in Finanziaria, per soddisfare questa richiesta specifica.

Gli altri 8 miliardi di euro sono invece tutte quelle risorse da destinare alla difesa del suolo, al contrasto ai fenomeni di dissesto e che dovranno essere messi a disposizione dei Presidenti di Regione, quali Commissari ad acta per il Dissesto, con i quali la Presidenza del Consiglio ha già avviato le interlocuzioni istituzionali necessarie.

La grande novità sta però in una serie di accorgimenti normativi concordati con le regioni e che serviranno ad aumentare la capacità di spesa delle stesse e far partire più velocemente i cantieri. Inoltre le modifiche previste all'algoritmo di calcolo della piattaforma RENDIS permetteranno di dare priorità a quegli interventi da realizzare sulle frane che isolano piccole realtà montane, quelle che ci siamo abituati a vedere più fragili e abbandonate anche nella nostra regione.

In definitiva Battista è ormai in piena campagna elettorale, ma questo genere di uscite scomposte, unite al suo imbarazzante e inadeguato intervento fatto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università, ci riportano un sindaco che sa già che a maggio dovrà lasciare quel ruolo.»

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Campobasso Antonio Battista: «Parto dal presupposto che per fortuna siamo ancora in un Paese democratico dove è possibile esprimere la propria opinione e il proprio punto di vista. Libertà di espressione e senso critico che non ho mai smarrito, nemmeno quando a Roma c’era un governo amico: è una questione di onestà intellettuale, che mi appartiene e che difendo, oggi come ieri. All’onorevole Antonio Federico ribadisco, con orgoglio, il concetto che i 9 milioni di euro, risultato sbandierato come fosse una panacea, sono pochi per far fronte alle reali esigenze di questa regione. Esigenze che, nella veste di sindaco e di presidente della Provincia, conosco molto bene e che l’esponente dei 5 Stelle dovrebbe conoscere ancor meglio e tutelare a spada tratta perché parliamo dello stesso territorio e della stessa comunità. Tutela che non ha colore politico, o che non dovrebbe averlo. L’onorevole ha scritto che il mio intervento postato sui social è stato mosso da malafede o da incompetenza aggiungendo che i 9 milioni di euro sono solo la prima tranche di un stanziamento a noi destinato. Ebbene sottolineo ancora una volta che la somma è irrisoria, ma allo stesso tempo mi auguro che l’onorevole abbia ragione: se dovessero arrivare ulteriori fondi, non esiterò a manifestare i miei apprezzamenti, come ho già fatto in altre occasioni. Amo la mia terra e da anni mi batto affinché non venga penalizzata solo perché periferica. Le nostre necessità sono concrete: parlano di infrastrutture e di rilancio economico ed occupazionale, ma si scontrano con le volontà di un governo che incoraggia il regionalismo differenziato, che promuove lo spopolamento istituzionale e che non ha avuto remore a privarci anche di finanziamenti, che già ci erano stati accordati, come quelli destinati alle periferie. Un’importante opportunità di sviluppo per il capoluogo e per la creazione di un prezioso indotto che avrebbe riqualificato aree abbandonate e creato posti di lavoro. Una mossa che ci ha tarpato le ali frenando un percorso di crescita su cui avevamo investito speranze ed energie. Amo la mia terra ecco perché continuo a rimarcare ciò di cui abbiamo bisogno, aggiungo inoltre che non mi sento ‘imbarazzante’, perché stigmatizzare un provvedimento che ritengo insufficiente è soltanto sintomo di responsabilità. Lo dico da amministratore e da cittadino. Le sterili polemiche non mi appassionano, mi piacerebbe invece poter condividere le mie perplessità e le mie preoccupazioni con chi davvero crede nelle nostre potenzialità con chi scommette sul nostro futuro, con chi non vuole veder scomparire questa regione.»