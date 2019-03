«Addio fantasmi», l'ossessione di una perdita nel libro di Nadia Terranova

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore”, la scrittrice siciliana Nadia Terranova presenta il libro “Addio fantasmi” (Einaudi) martedì 5 marzo alle ore 18.00 presso la Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34. “Addio fantasmi” racconta l'ossessione di una perdita, quel corpo a corpo con il passato che ci rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia. Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l'ha richiamata in vista della ristrutturazione dell'appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti con il trauma che l'ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitre anni prima suo padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e non è più tornato.

“Addio fantasmi” è tra i libri proposti dagli Amici della Domenica, e nello specifico dal giornalista e scrittore Pierluigi Battista, per il Premio Strega 2019. Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha pubblicato cinque libri per ragazzi tra cui "Bruno il bambino che imparò a volare" (Orecchio acerbo, 2012, illustrazioni di Ofra Amit, premio Napoli, premio Laura Orvieto), dedicato alla vita dello scrittore ebreo polacco Bruno Schulz, e "Le nuvole per terra" (Einaudi Ragazzi, 2015). Ha esordito nel romanzo nel 2015 con "Gli anni al contrario", vincitore dei premi Bagutta Opera Prima, Brancati, Fiesole, Grotte della Gurfa. Collabora con diverse riviste. È tradotta in Francia, Spagna, Messico, Polonia e Lituania. Modera l’incontro Selena Racchi, libraia e insegnante di lettere, ideatrice e curatrice di workshop e atelier creativi e organizzatrice di incontri con autori e illustratori.