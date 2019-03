Impalcatura pericolante in via Molise, intervengono i Vigili del Fuoco Copyright: Termolionline

Impalcatura pericolante in via Molise, intervengono i Vigili del Fuoco Copyright: Termolionline

Impalcatura pericolante in via Molise, intervengono i Vigili del Fuoco Copyright: Termolionline

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di oggi 4 marzo, i Vigili del Fuoco di Termoli sono intervenuti per mettere in sicurezza una impalcatura in via Molise, resasi pericolante a causa del forte vento.