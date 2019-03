Codice della strada, M5s: «Con la nostra legge più tutele per i disabili»

ROMA. "Il primo articolo della proposta di legge del MoVimento 5 Stelle per la modifica del codice della strada punta a dare maggiori tutele a neo genitori e persone con disabilità."

Lo affermano Emanuele Scagliusi e Diego De Lorenzis, deputati del MoVimento 5 Stelle, rispettivamente capogruppo e vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati.

"Un importante intervento previsto dalla nostra proposta è quello di consentire ai disabili di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi a pagamento. Questo già avviene in alcune città interpretando estensivamente il codice della strada.Con la nostra norma rendiamo universale questa possibilità evitando i disagi dovuti all'insensibilità di alcune amministrazioni: rendere tutte le città maggiormente a misura di chi ha qualche difficoltà vuol dire avere una società più giusta", spiegano i deputati.

"Abbiamo anche previsto l'inasprimento delle sanzioni per coloro che occupano gli stalli riservati e parcheggiano l'auto davanti agli attraversamenti pedonali", proseguono Scagliusi e De Lorenzis. "Siamo lieti che arrivino altre proposte che ricalcano quella già presentata da noi e già incardinata in commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. Siamo stati i primi ad introdurre queste novità e ogni supporto a sostegno degli utenti vulnerabili non può che incontrare il nostro favore. La battaglia del MoVimento 5 Stelle per dare maggiore tutela a coloro che hanno bisogno di più attenzione è una battaglia di civiltà che siamo certi troverà consenso unanime, in Parlamento", concludono.