Torneo di pool a San Martino, i vincitori Antonio e Pasqualino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Vincenzo Tucci, Simone Di Benedetto, Francesco Figliola, Bruno Esposito, Michele Iannone, Paolo Lesti, Giuseppe Paolucci, Antonio Langiano, Pasqualino La Luna, Pasquale Sallustio, Domenico Di Monte: questi i partecipanti alla sfida di pool presso l'Imprevist Art Cafe di San Martino in Pensilis.

Torneo civetta per il locale di Francesco Figliola, primo in regione e primo dell'anno in doppia tipologia: singolo o coppia.

I partecipanti infatti hanno autonomamente scelto se partecipare sotto i colori della stessa squadra (coppia) o singolarmente.

Antonio e Pasqualino vincono su tutti, alla fine di una avvincente finalissima contro i locali Francesco e Simone che all'ultimo tiro, per un errore, sfiorano la vittoria nella finalissima.

Prossima tappa di pool Trivento, domenica 17 marzo, a partire dalle ore 16.30, presso la sala giochi "Il Ritrovo".