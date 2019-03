Cerimonia di riconoscimento per Suor Elvira Tutolo nella Sala consiliare

TERMOLI. Si terrà venerdì 8 marzo alle ore 11.30, nella Sala consiliare del Comune di Termoli, una piccola cerimonia di riconoscimento per Suor Elvira Tutolo.

Il primo cittadino Angelo Sbrocca, consegnerà una targa a Suor Elvira Tutolo, in segno di gratitudine per il suo operato e per il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitole dal Presidente Mattarella.