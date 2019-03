A Montenero si inaugura la panchina rossa contro la violenza sulle donne

MONTENERO DI BISACCIA. L'Amministrazione guidata dal sindaco Nicola Travaglini, nell'ambito degli eventi dedicati alla Festa della Donna che si terranno nel corso di questa settimana, invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne, che si terrà venerdì 8 marzo a partire dalla ore 10 presso la Sala Consiliare e, a seguire, presso la Villa Comunale.

L'evento, organizzato dall'assessore alla Cultura Massimo Di Stefano e dall'assessore alle Politiche Sociali Gianfranca Marchesani e coordinato dalla promotrice culturale Antonietta Finocchio, intende sensibilizzare la cittadinanza sul tema purtroppo attuale della violenza sulle donne, collocando un vero e proprio monumento in ricordo di chiunque abbia subito maltrattamenti, ma con l'intento di fungere anche da monito nei confronti di quegli individui che assumono atteggiamenti violenti e prevaricanti nei confronti delle donne.

«La panchina rossa - dichiarano il sindaco Nicola Travaglini con gli assessori Di Stefano e Marchesani - è da sempre simbolo di denuncia, contrasto e sensibilizzazione verso un tema doloroso e attuale, qual è quello della violenza sulle donne. Tali maltrattamenti vanno considerati come il segno del regresso umano e dello svilimento dei valori della nostra società. Sono purtroppo numerosi i casi in Italia di violenza, i femminicidi e le coercizioni di natura psicologica contro le donne: è quindi intenzione di questa Amministrazione comunale, dare un messaggio alle donne che ogni giorno subiscono maltrattamenti e abusi, fuori e dentro le mura domestiche, invitandole a denunciare sempre e a non restare nel silenzio di una vita segnata dalla paura. La panchina rossa servirà proprio a questo, a ricordarlo».