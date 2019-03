Primarie Pd, bagno di consensi per Zingaretti e Facciolla

MOLISE. Bagno di consensi per Nicola Zingaretti e Vittorino Facciolla nel voto popolare delle Primarie svoltesi domenica 3 marzo.

Un’affluenza notevole quella registratasi in occasione del voto che da un lato incorona alla guida del Partito Democratico Zingaretti (a livello nazionale) e Facciolla (a livello regionale), dall’altro rilancia il partito in vista delle prossime amministrative.

Ieri 5 marzo, presieduta da Giuseppe Peta, si è riunita la Commissione Regionale per il Congresso per procedere al riepilogo dei dati e al riparto dei seggi per le Primarie nazionali e le Primarie regionali.

Dopo il riscontro dei verbali, la Commissione ha acquisito all’unanimità e diffuso i seguenti dati: 13.694 i votanti per le Primarie nazionali, con ben l’84% dei voti (esattamente 10.594) pro Nicola Zingaretti e le liste collegate. Si ferma a 1.098 voti (8,7%) Maurizio Martina ed a 919 voti (7,3%) Roberto Giachetti. Quattro, di conseguenza, i seggi assegnati per l’Assemblea nazionale alle liste collegate a Zingaretti: due a ‘Molise per Zingaretti’ (Carlo Veneziale e Bibiana Chierchia) e due a ‘Piazza Grande’ (Laura Venittelli e Luciano Sposato); zero seggi per Martina e Giachetti.

14.703, invece, i votanti alle Primarie per l’elezione del Segretario Regionale e l’Assemblea regionale.

7.624 preferenze per Vittorino Facciolla e le due liste a lui collegate. Voti che gli sono valsi l’elezione a nuovo segretario regionale del Pd Molise. Una percentuale di consensi pari al 54,3% (32 seggi) cui seguono i 4.574 voti presi da Michele Durante, pari al 32,6% (20 seggi) e le 1.838 preferenze per Stefano Buono pari al 13,1% (8 seggi).

Nei prossimi giorni verrà convocata la prima assemblea regionale del rinnovato Partito Democratico.