Senza la donna non c'è pace: a Termoli un incontro di riflessione e preghiera

TERMOLI. “Maria, Arca dell'Alleanza – senza la donna non c'è pace” è il titolo dell'iniziativa organizzata dal gruppo Promozione Donna di Termoli. Due gli appuntamenti previsti. Giovedì 7 marzo alle 19, nella chiesa di San Pietro e Paolo Apostoli (sede provvisoria di via Volturno) è in programma un incontro tra riflessioni e preghiere sul tema di quest'anno.

Domani, venerdì 8 marzo alle 15.30, nella parrocchia “Sacro Cuore” di via America ci sarà l'incontro-dibattito con Rosa Siciliano, direttrice della rivista Mosaico di pace di Pax Cristi fondata da don Tonino Bello, vescovo di Molfetta. Parteciperà suor Elvira Tutolo. Il dibattito sarà guidato dal giornalista Fabrizio Occhionero. Seguirà la Santa Messa animata dal Gruppo Promozione Don