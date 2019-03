CAMPOBASSO. "Confassociazioni dà il suo benvenuto ai nuovi manager che entrano a far parte della nostra struttura organizzativa. Con la loro entrata in campo puntiamo a rafforzare la nostra già straordinaria crescita e la nostra offerta di competenze sugli scenari nazionali e internazionali”. Lo ha dichiarato in una nota Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni. “Avevamo 42 associazioni e 50mila iscritti quando siamo nati nel 2013 - ha continuato Deiana - ed oggi siamo arrivati a 410 associazioni in rappresentanza di oltre 725mila professionisti, tra cui oltre 132mila imprese (4,7 dipendenti medi).

Tutte azioni al servizio di un obiettivo ancora più grande e sfidante: fare le cose bene e farle per il nostro Paese, cercando di coniugare il valore dell’oggi con la spinta verso il domani. Un’operazione impegnativa perché, pur nella continuità degli obiettivi strategici (visione di lungo periodo, collaborazione e crescita costante), abbiamo mantenuto fermo – ha proseguito il Presidente di Confassociazioni– la traccia genetica del nostro DNA: essere in grado di sostenere, in termini di competenze e relazioni, l’intera nostra rete. È il nostro principio fondante, quello della “staffetta”: correre con i primi senza dimenticare gli altri”.

Tante le figure di spicco che fanno di Confassociazioni la rete delle reti in questo anche con orgoglio il Molise esiste. “Sono onorato di ricevere una Nomina alla carica di Presidente Confassociazioni per il Molise, per il mio territorio, la terra in cui sono nato, vivo e lavoro; grazie al Presidente Nazionale di Confassociazioni, il Dott. Angelo Deiana, che insieme al suo staff ha creduto in me e nelle mie potenzialità. Spero di poter rappresentare nel miglior modo possibile la nomina che mi è stata conferita e di cui vado fiero. Inoltre un grazie voglio dirlo anche al vice presidente Angelo Benoni, al Segretario Generale Angelo D’aversa e a Stefano Benoni. Insieme si parte per questa nuova avventura.