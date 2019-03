Sanità nel Basso Molise, «Chi deve fornire la morfina alle ambulanze?»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totarom sindacalista del Fimmg, pone l'accento su alcune problematiche, forse poco note ai più, della sanità nel Basso Molise: «Quando si parla di sanità ci sono grandi problemi da affrontare come quelli macroscopici legati al mantenimento dei servizi ospedalieri come quello che riguarda il mantenimento del punto nascita all'ospedale di Termoli e come trovare l'escamotage giuridico per superare le regole imposte dal decreto Balduzzi che prevede un numero minimo di 500 parti annui per la sua riconferma, 500 parti non raggiunti gli anni precedenti.

Poi c'è l'enorme problematica delle patologie tempo dipendenti e non solo le stroke unit di I e II livello ma anche quelle vascolari e/o quelle emorragiche gastrointestinali da gestire sulla base di disponibilità regionale limitata che riguarda sempre il territorio bassomolisano.

Ma oltre ai problemi conosciuti di enorme importanza spesso esistono altre situazioni altrettanto importanti ma meno note che vanno affrontate e risolte, come quella dell'approvvigionamento di farmaci fondamentali per il 118, come la morfina che al momento non trova più canali certi che la forniscono.

Nonostante le formali richieste dei medici al momento la morfina non viene fornita e le scorte in possesso alle Uot stanno per finire .

Non può esistere che il 118 rimanga senza morfina, e la Asrem deve intervenire con urgenza per determinare chi debba fornirla al 118, se l'ospedale o il Distretto sanitario di base e dare una risposta prima che le scorte in possesso alle Uot finiscano con le ripercussioni sulla qualità degli interventi sui malati.

In caso di infarto, incidente stradale, politrauma etc. come fa un malato senza la morfina?

In Basso Molise , anche se la Asrem non ha colpe, è ancora possibile assicurare l'assistenza H 24 alle emergenze emorragiche gastrointestinali, trombotiche profonde,urologiche ?

Purtroppo in Basso Molise stiamo assistendo ad un ulteriore depauperamento, altri la chiamano riorganizzazione, dei servizi sanitari che è più importante e profondo di quello che appare.»