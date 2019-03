Estetica oncologica, trattamenti gratuiti alla Fondazione Giovanni Paolo II

CAMPOBASSO. In occasione delle Festa della Donna, prestazioni gratuite di estetica Oncologica alla Fondazione Giovanni Paolo II, un invito per tutte le pazienti che vivono l’esperienza della malattia oncologica

Il trattamento estetico diventa oggi un importante supporto alle terapie oncologiche, contribuisce a contenere gli effetti collaterali (di competenza estetica) delle cure mediche e allo stesso tempo rilassa la mente e il corpo a fronte di una migliore qualità di vita.

Per comprendere l’importanza della malattia tumorale in Italia, basta considerare che ogni anno ci sono in Italia circa 370.000 nuove diagnosi di tumore, 200.000 circa (54%) fra gli uomini e 170.000 circa (46%) fra le donne. Si stima che nel corso della vita un uomo su 2 e una donna su 3 si ammaleranno di tumore. Ma oggi, grazie alle nuove terapie, il 60% dei pazienti oncologici sopravvive alla malattia e diviene “malato cronico”.

La neoplasia non rappresenta più quindi una “malattia terminale”, ma anzi i malati imparano a vivere con la malattia e con le difficili e imprevedibili conseguenze che essa determina: cambiamenti nella percezione delle sensazioni e nell’immagine del proprio corpo, che pone il malato nella necessità di un approccio polispecialistico.

L’obiettivo dell’ Estetica Oncologica, quale trattamento complementare a supporto delle terapie, è contenere gli effetti collaterali (di competenza estetica) delle cure mediche e allo stesso tempo rilassare la mente e il corpo a fronte di una migliore qualità di vita. Il trattamento estetico diventa quindi oggi un importante supporto alle terapie oncologiche, una vera rivoluzione.

Da tempo è attivo presso la Fondazione “Giovanni Paolo II” un servizio permanente di Estetica oncologica: professioniste formate presso l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) sono a disposizione delle pazienti, in modo assolutamente gratuito. Il progetto è coordinato dal Servizio di Psico-Oncologia della Fondazione, con il supporto dell’Associazione di volontariato IRIS – Onlus.

In occasione della Festa della Donna, giovedì 8 marzo, la Fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione con l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (Apeo) offrirà la tutte le pazienti oncologiche di ricevere un trattamento estetico gratuito.

Ci sono ancora posti disponibili, è necessario prenotare dalle ore 13.30 alle ore 14.30 al numero 0874312443