LARINO. Anche quest’anno l’Auser circolo di Larino organizza in occasione della ricorrenza dell’otto marzo un evento, patrocinato dal Comune frentano, dal titolo "Donna e Arte" che si terrà alle ore 10, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale.

L’incontro moderato da Graziella Vizzarri vedrà protagonista la donna nel mondo dell’arte pittorica, espressione più profonda del sé. In passato la donna è sempre stata oggetto per le raffigurazioni nell’arte, ricoprendo diversi ruoli con diversi significati simbolici.

Il modo di rappresentarlo è cambiato per più motivazioni, ma anche per il modo di concepire il ruolo della donna nella società. In principio fu Artemisia Gentileschi, pittrice italiana di scuola caravaggesca vissuta durante la prima metà del XVII, che aprì la strada alla nuova ideologia che non solo gli uomini potevano ricoprire il ruolo di artisti. Evolvendosi nel tempo, il ruolo della donna è diventato sempre più preminente contribuendo al cambiamento.

Dopo i saluti di rito del presidente del circolo frentano Auser Daniela Bassi, il sindaco Giuseppe Puchetti, l’assessore Maria Giovanna Civitella e il presidente Auser Molise Dante Leva si entrerà nel vivo dell’incontro con le relazioni dell’artista Sofya Abalmasova, il critico d’arte Antonio Picariello, la psicologa Mariangela Iorio e Aida Trentalance, Osservatorio Regionale Pari Opportunità e Politiche di Genere Auser Molise a cui saranno affidate le conclusioni.