URURI. “Donna: la bellezza della libertà” è il titolo dell'incontro organizzato dall'Azione Cattolica parrocchiale di Ururi per venerdì 8 marzo, alle 17, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana di Termoli-Larino, il progetto Sprar “Rifugio Sicuro” e le associazioni On the Road e Faced.

Il programma, dopo i saluti del parroco don Fernando Manna e di Maria Luisa Corbo, presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale, gli interventi di Suor Lidia Gatti, direttore della Caritas diocesana, su “La Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli”, Luca Scatena, coordinatore progetto Sprar “Rifugio Sicuro” su “Migrazione dall'Africa – il fronte libico”, Laura Greco (vicesindaco di Ururi) su “La normativa sul fenomeno della tratta in Italia”, Flavia Posa coordinatrice del progetto “Asimmetrie” su “Le tappe della tratta delle donne ad oggi e i possibili interventi”. Ci sarà anche la testimonianza della mediatrice inteculturale Sandra Rasaki. Il convegno sarà moderato da Lia Torraco.