TERMOLI. Oltre la mimosa c'è di più, il Soa aderisce allo sciopero generale dell'8 Marzo indetto dalla Confederazione Unitaria di Base Cub.

«Con le donne e gli uomini fianco fianco contro il sistema di sciacallaggio sociale.

Alle mimose e agli eventi ai ristoranti noi scegliamo ancora la protesta e lo sciopero per i diritti fondamentali dell'essere umano , nell'occasione dello sciopero generale internazionale dell'8 Marzo il Soa Sindacato Operai Autorganizzati aderisce alla giornata di protesta integrando le motivazioni che la base chiede realmente.

Molti , probabilmente da alcuni partitini cosiddetti istituzionali a altri sindacati che si autodefiniscono da parte delle donne ricordiamo che prima di schierarsi solo con le teorie c'è bisogno di pratica e di lotta reale contro il sistema malato che genera leggi razziste discriminatorie e violente , dal mondo del lavoro ai diritti in generali, anche i più elementari vengono violati quotidianamente.

Alle tante donne che subiscono dalle guerre del profitto sparse in tutto il mondo , in primis il nostro sostegno e vicinanza va alle madri di Taranto che lottano quotidianamente per causa dell'inquinamento, malattie, sofferenza, strazio e distruzione delle famiglie, spesso vedono anche morire i loro piccoli.

Quindi in partenza diciamo no alle feste intese come onorificenze inutili rivolte a chi di fatto subisce le angherie peggiori, questa schiavitù moderna mascherata di buonismo dai profeti del benessere .

Siamo sempre con le donne ma prima contro il sistema che genera i loro e i nostri mali. Oltre la mimosa c'è di più!».

Venerdì 8 Marzo 2019 Sciopero Generale

Coordinamento Soa

Sindacato Operai Autorganizzati